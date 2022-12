Tra i giocatori che durante questa sosta per il Mondiale hanno avuto la possibilità di farsi vedere, in casa Fiorentina troviamo il giovane Alessandro Bianco. Il centrocampista classe 2002, forse complice anche l’assenza forzata di Sofyan Amrabat, è stato tra i giocatori più impiegati da Vincenzo Italiano: prima come registra, poi mezzala, successivamente fantasista e uomo a tutto campo. E di risultato sono arrivati: oltre a dimostrare personalità e doti tecniche Bianco ha messo a segno una rete, con i boliviani dell'Always ready, e qualche assist per i compagni sparsi nelle altre amichevoli.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione la Fiorentina crede molto in lui, tanto che lo stesso tecnico lo ha tenuto molto in considerazione in questo primo spezzone di stagione regalandogli anche l’esordio in Conference League. Le sue prestazioni però non sono passate inosservate tanto che adesso la lista delle pretendenti sembra essersi allungata: secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino, oltre al forte interessamento dell’Hellas Verona, il ragazzo avrebbe anche numerose richieste i serie cadetta. Alla ripresa del campionato in cabina di regia tornerà Amrabat e per questo la dirigenza della Fiorentina sembra aver preso una decisione a riguardo di Bianco: la sensazione è che in caso di offerte il club gigliato non si opporrà ad un suo eventuale addio, il tutto ovviamente soltanto con la formula del prestito.