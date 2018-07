La Roma - come riportato da La Nazione - continua a lasciare la porta aperta alla Fiorentina per El Shaarawy, ma solo per una cessione a titolo definitivo e in caso di arrivo di Berardi. Il giocatore del Sassuolo, a proposito, resta uno dei primi nomi suggeriti da Pioli alla società, anche se il club emiliano, proprio come la Fiorentina, vuole dare l’ok all’addio del giocatore solo con la garanzia di poter (subito o fra un anno) avere un positivo di cassa importante