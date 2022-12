Come anticipato anche nei giorni scorsi la Fiorentina di Vincenzo Italiano, oltre ad essere alla ricerca di un esterno per rinforzare il reparto offensivo, è anche alla ricerca di una pedina che possa essere impiegata, con regolarità, sulla trequarti. Tra i tanti profili seguiti dalla dirigenza gigliata quello di Abdelhamid Sabiri della Sampdoria, messosi in luce al Mondiale in Qatar, è sicuramente uno dei nomi più caldi e attenzionati dell’ultimo mese: ormai da tempo i viola lo hanno il fantasista blucerchiato nel mirino ma adesso, secondo quanto riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport, la pista potrebbe clamorosamente raffreddarsi, ed il motivo è da rintracciare nella valutazione monstre della Sampdoria.





Oltre a questo si aggiunge anche il fatto che adesso, dopo settimane di trattative, la Fiorentina sembra decisa a virare su altri obiettivi, con Boga dell’Atalanta in cima alla lista dei desideri. Per questo la candidatura del marocchino è rimasta quantomeno in standby senza troppe novità negli ultimi giorni. La Fiorentina chiaramente, prima con Burdisso e poi con lo stesso Barone, lo ha seguito da vicino in Qatar e quindi ha fiducia nel giocatore, ma la richiesta della Samp non sembra conciliarsi con l’offerta viola: secondo il quotidiano al momento la distanza tra domanda ed offerta è attorno ai 5 milioni. L’Interessamento c’è, ma probabilmente col passare del tempo quella tra Sabiri e Fiorentina diventerà un’operazione sempre più improbabile