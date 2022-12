Sulle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il terzino destro della Reggina Niccolò Pierozzi, in Calabria con la formula del prestito dalla Fiorentina, ha analizzato la sua stagione in Serie B lasciando counque capire quale sarà il suo futuro. Queste le sue parole alla rosea:



“La principale differenza tra la C e la B riguarda i ritmi, sono molto più alti. Oggi sono molto contento di confrontarmi con i campioni di questa Serie B fantastica. Il sogno che coltivo è raggiungere la promozione in Serie A con la Reggina. Per quanto riguarda la Fiorentina ci penserò più avanti”.



Ha infine spiegato quale sia il suo ruolo ideale: “Credo che quello che mi fa fare Inzaghi quest’anno, il quarto di difesa, sia il mio ruolo. È un’interpretazione di gioco diversa rispetto all’anno scorso quando ero in C alla Pro Patria, così facendo sono convinto di poter dare un bel contributo alla fase offensiva”.