A solo 9 partite al termine del campionato, le 8 che mancano più il recupero contro l’Udinese, con la squadra in lotta per una qualificazione europea è impossibile non sottolineare il miglioramento avuto dalla Fiorentina dall’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina. I viola in pochi mesi sono passati da lottare per non retrocedere con Genoa e Spezia al competere per l’Europa League con con Roma e Lazio: i gigliati hanno fato un salto in avanti notevole, e a testimoniarlo sono i numeri.



Nonostante la stagione non sia ancora terminata, la Fiorentina di Italiano primeggia in una classifica molto particolare: è la squadra italiana, che a differenza della stagione 2020-2021, ha totalizzato più punti. La scorsa stagione in questo periodo i viola, guidati da Giuseppe Iachini, stazionavano in 15° posizione con solo 30 punti. Sembra esser passata un’eternità se si analizzano i dati. Adesso i viola volano in 8° posizione a 47 punti, a -4 dal quinto posto con appunto una partita in meno. Una differenza sostanziale di 17 punti che la proiettano in testa a questa particolare classifica.



Ecco la classifica completa, senza Empoli, Venezia e Salernitana (lo scorso anno in Serie B):



1 - FIORENTINA: +17 punti

2- TORINO: + 7

3 – NAPOLI: +4

4 – CAGLIARI: +3

5 – MILAN: +3

6 – HELLAS VERONA: +1

7 – SASSUOLO: 0

8 – BOLOGNA: -1

9 – UDINESE: -3

10 – ROMA: -3

11 – JUVENTUS: -3

12 – SPEZIA: - 3

13 – LAZIO: -7

14 – SAMPDORIA: -7

15 – ATALANTA: -10

16 – GENOA: -10

17 – INTER: -14