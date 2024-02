Fiorentina, ecco Belotti: 'Il gol un sogno diventato realtà. Ecco perché ho scelto Firenze'

Andrea Belotti è stato presentato questa mattina dalla Fiorentina che lo ha fatto parlare attraverso i propri canali ufficiali: "Speravo in un impatto del genere. Mi è bastato un quarto d'ora e il sogno è diventato realtà. Segnare sotto la Fiesole è magico. Spero di poter correre di nuovo sotto i nostri tifosi."



LA CITTA' - Bellissima. L'ho vissuta in questi giorni quando ho avuto tempo. Ho scelto questa squadra perché pensavo fosse quella migliore per il mio stile di gioco. Era il momento giusto per far incrociare le nostre squadre.



L'INSERIMENTO - Quando ti sposti a gennaio non c'è molto tempo per studiare l'ambiente in cui ti inserisci. Ma qualcuno già lo conoscevo e questo mi ha agevolato. Ho capito l'importanza di questa maglia grazie ai miei compagni. E il mister mi ha dato indicazioni dal punto di vista del gioco.



L'EUROPEO VINTO - Fantastico dall'inizio alla fine. E poi abbiamo avuto accanto uno come Gianluca Vialli, per me fondamentale, ci dava forza sia con le parole che coi gesti. Era uno che ti entrava dentro quando parlava. Per me è stato un maestro di vita