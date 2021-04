Riprendono oggi gli allenamenti al Centro Sportivo Davide Astori per la Fiorentina. La Nazione scrive che Iachini dovrà valutare le condizioni di Venuti, uscito non al meglio dal Franchi ierilaltro. Rientra invece Giacomo Bonaventura dopo la squalifica. Borja Valero e Kokorin, ormai lungodegenti, verranno valutati giorno per giorno.