A Firenze è già iniziata l'era post Dusan Vlahovic. Il suo erede, Arthur Cabral, infatti, è arrivato in città pochi minuti fa, atterrato con un volo proveniente da Zurigo. Era atteso per la serata, ma è arrivato con qualche ora d'anticipo, impaziente di iniziare la sua avventura con la Fiorentina.



I DETTAGLI - Il club viola verserà nelle casse del Basilea 16 milioni di euro bonus compresi, firmerà un contratto fino al 2027 e sarà l'acquisto più costoso del mercato di gennaio della Fiorentina. Domani le visite mediche e la firma, secondo il normale iter. Per un Vlahovic in partenza per Torino, dove firmerà con la Juventus, c'è un Cabral che arriva e sul quale sono già riposte tutte le responsabilità e le aspettative del post Vlahovic. Obiettivo: farlo dimenticare subito, a suon di gol.