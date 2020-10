Josè Maria Callejon è appena sbarcato a Firenze, e ha parlato prima di iniziare la nuova esperienza: "Voglio rimettermi a posto per il mister e la squadra, ho passato due mesi ad allenarmi da solo. Questa settimana di sosta mi aiuterà. Firenze? Mi piace la Fiorentina, la città è bellissima, volevo rimanere in Italia. Ho tanta voglia di fare bene per i tifosi e per la società. Chiesa? Io non sono Chiesa, sono Callejon. Farà sicuramente bene, ma io sono qui per fare contenti i tifosi".