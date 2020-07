Vista la stagione non certo brillante il valore del cartellino di Federico Chiesa non è certo aumentato negli ultimi mesi. Nonostante questo però non mancano gli estimatori per il numero 25 della Fiorentina. Come riporta questa mattina Tuttosport, in Italia è la Juventus la diretta interessata al giocatore e potrebbe garantire più opzioni e contropartite tecniche. Romero e Rugani o anche Pellegrini e Perin potrebbero essere le soluzioni per definire la trattativa.