Il Corriere della Sera riporta uno studio fatto dal Cies, osservatorio del calcio, sul crollo dei prezzi dei calciatori a causa dell’emergenza Coronavirus. La previsione dice che in tre mesi senza partite i cartellini potrebbero perdere addirittura quasi un terzo del loro valore. Una svalutazione epocale. Precisamente del 28%. L’analisi si concentra sui cinque principali campionati europei e va sintetizzata così: se da qui a giugno non si gioca più, il valore dei giocatori (e quindi delle squadre) precipiterà dai 32,7 miliardi attuali a 23,4. Nell'articolo viene preso in considerazione anche Federico Chiesa, il cui valore scenderebbe da 70 milioni a 50.