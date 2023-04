La Fiorentina, nonostante una serata a dir poco burrascosa, approda con merito alle semifinali di Conference League superando nel doppio confronto il Lech Poznan. Turno eliminatorio in cui i Viola affronteranno il Basilea con la gara d’andata fissata per l’11 maggio a Firenze e il ritorno una settimana dopo allo stesso orario in Svizzera. Gli elvetici si presentano un po’ a sorpresa in semifinale dopo aver battuto a domicilio il Nizza durante i tempi supplementari. Perché il Basilea è si la più importante squadra svizzera assieme al Grasshoppers, ma è altrettanto vero che sta vivendo, testimoniata dall’andamento altalenante in campionato in cui i rossoblù si trovano al sesto posto su dieci. Si tratta, in ogni caso, di un club dalla ricca e prestigiosa tradizione europea che, anche negli ultimi anni, ha lanciato fior fiore di campioni che si sono distinti nel panorama europeo e mondiale. Tre nomi su tutti:La stagione in campionato, come detto, non è delle migliori per il Basilea e a farne le spese è stato il tecnico Alexander Frei, esonerato ad inizio anno ed il cui posto ha ereditato ad interim Heiko Vogel che schiera la squadra con un abbottonato 3-5-2. Lo stadio è lo spettacolare St. Jakob Park, impianto dei primi anni 2000 che può contenere circa 40mila spettatori. Uno stadio che conosce anche troppo beneche proprio con gli svizzeri ha segnato valanghe di gol sia in campionato che in coppa prima di trasferirsi in viola nel gennaio del 2022. E i gigliati dovranno stare attenti, perché gli ultimi due confronti con il Basilea sono relativi alla stagione 2015-2016 quando le due squadre si incontrarono nei gironi di Europa League. Gli elvetici uscirono imbattuti pareggiando 2-2 in Svizzera ed espugnando il Franchi per 2 a 1.I due nomi più altisonanti sono quelli di Fabien Frei, vera e propria leggenda del club, e di Taulant Xhaka, capitano della nazionale svizzera e fratello di Granit in forza all’Arsenal. Un occhio di riguardo lo meriterà poi il giovane trequartista Zeki Amdouni, capace di segnare già 15 reti totali in stagione. C’è però anche un po’ d’Italia fra le fila degli svizzeri. Quest’estate si è infatti trasferito a Basilea da Roma il giovane esterno Riccardo Calafiori, che proprio ieri ha firmato l’assist vincente per il pareggio di Augustin.