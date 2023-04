Non solo la Fiorentina in scena alle 18.45 per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Allo stesso orario, anche AZ Alkmaar ed Anderlecht si daranno battaglia per l’accesso alle semifinali della terza massima competizione europea. La formazione olandese, sospinta dal pubblico di casa, dovrà tentare una vera e propria impresa dato lo svantaggio di due reti accumulato durante l’andata. AZ che in questa edizione della Conference, tra le mura amiche, ha sempre vinto, centrando 7 successi su 7 match disputati. Ma dovranno fronteggiare la formazione belga che ha conquistato la vittoria in tutte e 4 le precedenti trasferte europee di questa stagione. Solo una disfatta li priverà della prima semifinale europea degli ultimi 33 anni.



Alle 21, si prosegue con Nizza-Basilea, match sul quale la Fiorentina di Vincenzo Italiano avrà gli occhi puntati, visto che da questa partita uscirà la rivale in semifinale, e con West Ham-Gent. Tutto perfettamente in bilico in questi due incontri: le sfide di andata sono terminate in pareggio. Decisive, quindi, le sfide di questa sera, con l’ago della bilancia che pende verso la squadra inglese e la formazione francese, che potranno contare sulla spinta dei propri sostenitori.