". Esordisce così la Fiorentina sul proprio sito ufficiale, dove mostra la nuova divisa viola per la prossima stagione. La società spiega: "Viola e Kappa® presentano oggi la nuova Kappa® Kombat™ Pro 2024, versione Home, con un design ispirato al Giglio, simbolo per eccellenza della città di Firenze e del Club viola sin dalla sua nascita. Il fiore sarà protagonista e leit motive della collezione Kappa della stagione 2023/24: purezza, vitalità e bellezza si intrecciano a raccontare l’elemento più rappresentativo del Club, in tutto il suo potere evocativo".