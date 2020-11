La Fiorentina si trova ad affrontare il Parma in una gara decisiva per Iachini e il suo futuro in panchina. Il tecnico viola, vista la positività di Callejon, schiererà ancora il 3-5-2 visto durante la stagione. In porta Dragowski, davanti senza Pezzella e Quarta il terzetto difensivo sarà composta da Milenkovic, Caceres ed Igor. A centrocampo rientra Pulgar con Amrabat e Castrovilli, mentre sulle corsie ci saranno Biraghi e Lirola. Coppia d'attacco Kouame e Ribery.