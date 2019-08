La Fiorentina domani scenderà in campo al Ferraris di Genova per affrontare il Grifone, non senza qualche dubbio di formazione. In porta giocherà Dragowski, mentre la difesa a quattro presenta un solo dubbio, ovvero la fascia sinistra. Con Milenkovic e Pezzella sicuri di formare la coppia centrale, i terzini dovrebbero essere a destra Lirola, mentre a sinistra ci potrebbe essere spazio dal primo minuto per Dalbert. Centrocampo speculare rispetto alla gara con il Napoli, con Badelj, Pulgar e Castrovilli. In attacco ultimo dubbio per la viola, con Sottil e Chiesa sulle corsie, e il ballottaggio Vlahovic-Boateng in avanti, con il ghanese in vantaggio.