Secondo Il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha pianificato la strategia per Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa: per il primo è sempre più vicino il rinnovo di contratto fino a giugno 2025 con aumento dell'ingaggio fino a 3 milioni di euro, mentre per l'attaccante servirà un'offerta non inferiore ai 70 milioni di euro.