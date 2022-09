Al termine di Bologna-Fiorentina non è certamente il duro sfogo del direttore sportivo viola Daniele Pradè non è certo passato inosservato. Il dirigente viola davanti alle telecamere ha espresso tutta la sua arrabbiatura per il mancato fischio del fallo su Quarta in occasione del raddoppio dei padroni di casa. Secondo quanto riportato dall’edizione di quest’oggi de La Nazione questo episodio sarebbe stato causato da una mancata risposta del direttore di gara Orsato ad una sua richiesta di spiegazioni.



Secondo quanto riportato dal quotidiano prima di parlare in mix zone, al fischio finale della partita Pradè sarebbe sceso nel tunnel degli spogliatoi del Dall’Ara per chiedere delucidazioni all’arbitro. Orsato non solo avrebbe scelto di non rispondere a quando chiesto dal dirigente gigliato ma allo stesso tempo lo avrebbe allontanato a male parole. Adesso che emergono più particolari della vicenda si capisce come un direttore sportivo navigato come Pradè, che raramente ci ha abituato a reazioni come quella di domenica, sia esploso in quel modo davanti alle telecamere