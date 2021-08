La Nazione (Firenze) fa il punto sul mercato di Vlahovic, dando conto anche del contratto faraonico che la Fiorentina avrebbe offerto: ​3,5 milioni netti all’anno come stipendio base, 500mila euro di bonus a stagione legati ai gol, 2 milioni «una tantum» per la firma del rinnovo fino al 2026. Il valore della clausola rescissoria è già noto (70 milioni). Eppure, il serbo non ha voluto firmare e la sua situazione rimane in bilico.