Rocco Commisso, dopo un periodo di riflessione, ha deciso di esonerare Iachini e riprendere Prandelli sulla panchina viola. Come riporta La Nazione, la scelta della scossa durante la sosta di campionato è stata caldeggiata e motivata da Pradè e Barone, ma Commisso ha condiviso ogni aspetto delle spiegazioni che i dirigenti gli hanno sottoposto: rinviare ancora sarebbe stato troppo rischioso – anche per i segnali in arrivo dalla squadra – per il clima interno ed esterno