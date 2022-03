Dopo quasi 3 mesi finalmente è arrivata la notizia che tutta Firenze aspettava da tempo. Questo pomeriggio, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lega calcio di Serie A ha reso nota la data nella quale verrà recuperata la partita tra Fiorentina e Udinese, rinviata lo scorso 6 gennaio e valida per la 20esima giornata di campionato.



La squadra di Vincenzo Italiano ospiterà allo Stadio Artemio Franchi i bianconeri di Cioffi il prossimo mercoledì 27 Aprile, con la partita che verrà trasmessa in contemporanea da DAZN e SkySport. Per quanto riguarda l’orario, la decisione arriverà prossimamente con un nuovo comunicato.



CURIOSITÁ – La squadra viola si troverà quindi ad affrontare 15 giorni di fuoco. La partita con i friulani si inserisce tra le due trasferte di campionato di Salerno, il 24 Aprle, e di Milano, contro il Milan dell’ex Pioli il 1 Maggio. Senza contare che solo 7 gorni prima, il 20 Aprile, i ragazzi si Italiano si giocheranno a Torino l’accesso alle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus di Max Allegri. In questo periodo capiremo molto di più sulle reali ambizioni della Fiorentina.