Rocco Commisso sta già pensando al futuro, ha iniziato a costruire la squadra per le prossime stagioni, ha avviato i lavori per il moderno centro sportivo di Bagno a Ripoli e sopratutto sta cercando la soluzione migliore per costruire il nuovo stadio per la Fiorentina. In quest'ultimo investimento il patron sembra intenzionato a spendere una cifra vicina ai 200 milioni di euro, che sommati a tutti gli altri usati per gli altri progetti, poterebbero gli investimenti del tycoon americano vicini ai 500 milioni di euro.