Bocca cucita e un sorriso, il primo da calciatore della Fiorentina. Szymon Zurkowski è il secondo colpo viola in prospettiva dopo Hamed Junior Traorè dall'Empoli: il calciatore polacco - circa cinque milioni di euro al Gorniz Zabrze per averlo in estate - ha sostenuto le visite mediche con la società toscana, prima di apporre la firma sul contratto. Il classe '97 resterà in prestito alla propria squadra d'origine.