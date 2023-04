Era nell’aria da diverse settimane e, alla fine,. Il Comuneuna parte dei fondi del PNRR (non proprio spiccioli) per ristrutturare lo stadio fiorentino a pochi mesi dal previsto inizio dei lavori. Una frenata brusca che va a costellare l’ennesimo capitolo della controversa tematica dello stadio a Firenze che, per usare una citazione manzoniana, a quanto pareE chissà che cosa sta pensando Roccodal suo attico di New York City a proposito degli ultimi sviluppi sullo stadio, lui chein linea con le grandi società europee. Il motivo, che il patron viola non ha mai smesso di ribadire, è molto semplice:e senza ricavi è difficile essere competitivi sul lato sportivo. Il buon Rocco, però, si è dimenticato di dover fare i conti con una chimera che in Italia in pochi sono riusciti a sconfiggere: laE torniamo al 2019, quando la Fiorentina presentòfirmato dallo studio(lo stesso del Viola Park) che prevedeva un vero e proprio rifacimento dello stadio comunale fiorentino. Progetto che, dopo vari tira e molla. Lo stadio Franchi è undi enorme valore architettonico e culturale (!) e,e non si possono comprometterne le caratteristiche strutturali.Il Comune allora ha offerto un’ipotesi alternativa. Costruire il nuovo stadio nell’area industriale dove si trova la, alla periferia di Firenze. Una proposta che però ha puzzato di bruciato fin dall’inizio. Costi estremamente elevati (si parla di cifre), tempistiche più che incerte e controllo delle procedure lavorative che non sarebbe stato del tutto in mano alla Fiorentina. Stavolta è stato Commisso a dire, a ragione, di no e a proporre una nuova soluzione alternativa. L’ipotesi del patron era quella di tirare su lo stadio, in una zona in cui, anche oggi, ci sono solo terreni incolti. Rocco faceva sul serio ed è arrivato addirittura adcon l’ok che arriva dall’allora sindaco di Campi Fossi. Ma di nuovoe, inoltre, i lavori interferirebbero con altri cantieri che Palazzo Vecchio ha in programma vicino a quella zona. Per la terza volta, i vincoli burocratici bloccano la volontà dell’imprenditore italo americano.E veniamo a circa, quando è arrivata la soluzione che sembrava accontentare tutti, il comune di Firenze ha lanciatoche non preveda abbattimenti e che non vada ad impattare sullo skyline della cittàLa Fiorentina non era del tutto convinta (vorrebbe essere proprietaria al 100% dell’impianto) ma ha accettato tacitamente per i trascorsi dei mesi precedenti. Il progetto vincente (quello dello studio) è stato presentato a marzo 2022 con una cerimonia in Palazzo Vecchio degna di un film hollywoodiano.Il sindaco di Firenze Dariosi è detto deluso. "MaNon fermiamo la procedura di gara pubblica già avviata, anche perché attualmente il progetto è destinatario del finanziamento statale del Ministero della Cultura per 140 milioni di euro circa che non possiamo perdere. Inoltre[...] A questo puntoper sostituire la quota mancante e coprire quindi l’intero importo, anche perchégià presentato ufficialmente dalla FIGC alla UEFA". Il progetto quindi va avanti, senza il vincolo del termine dei lavori al 2026 che era stato imposto per usufruire dei fondi del PNRR. Il restyling si può comunque fare con un aiuto da parte del Governo, manel frattempo. Empoli società dà segnali di accoglienza, ma, mentre se i viola continuassero a frequentare le coppe europee si dovrebbero spostare addirittura, impianto idoneo più vicino, per due anni ("cose mai viste, parola del dg Barone). Insomma,