Dopo l'ufficialità e la presentazione di Mandragora, la Fiorentina ha chiuso per un altro arrivo oltre a quelli ancora da notificare di Gollini e Jovic, per i quali è stato trovato l'accordo. Fumata bianca che è arrivata anche per un altro obiettivo del club viola, il terzino brasiliano Dodò dello Shakhtar Donetsk.



DOPO-ODRIOZOLA - Dodò arriva alla Fiorentina per colmare il vuoto lasciato da Alvaro Odriozola, rientrato al Real Madrid dopo il prestito secco nella scorsa stagione. La trattativa, che andava avanti da giorni ormai, è stata chiusa per il passaggio del difensore a Firenze a titolo definitivo. La distanza era minima, la cifra si aggira intorno ai 15 milioni e siamo ormai ai dettagli che precedono la firma sul contratto.