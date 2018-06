Sarà la rivincita, la terza finale in un anno. E sarà ancora Inter-Fiorentina: lo scorso anno per lo Scudetto, a marzo per la Viareggio Cup, adesso nuovamente per aggiudicarsi il titolo di migliore d'Italia. I viola, dopo aver eliminato il Torino ai play-off, hanno battuto l'Atalanta in semifinale grazie alle reti di Gori e Diakhaté, ribadendo ancora una volta la propria classe; di contro, i nerazzurri, per mano dell'ex gigliati - dal dente avvelenato - Zaniolo hanno dato una spallata alla Juventus.



I tifosi della Fiorentina sosterranno la squadra al 'Mapei Stadium', nuovamente teatro della finale-Scudetto. Come riportato da FirenzeViola.it, i sostenitori della società toscana saranno circa 1.000: Firenze si scalda, l'affetto per le formazioni giovanili non è mai mancato e questo è solo un evento per ribadirlo. Quando il gioco si fa duro, la Primavera non è mai sola. Grande attesa anche in casa Inter, per cercare il bis: stavolta Vecchi affronterà Bigica, che da poco ha rinnovato il contratto con la società toscana. La Fiorentina, inoltre, si gioca l'accesso alla Youth League, mentre i milanesi sono già qualificati grazie al piazzamento della Prima Squadra.