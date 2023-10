costretto ad entrare a freddo per l’infortunio in extremis di Christensen. Partenza incerta con un pallone sanguinoso regalato agli ospiti. Non bene anche sul gol di Cissé, che colpisce forte ma centrale.compie un gran salvataggio nel primo tempo in tackle su Marquinhos. Spinge come suo solito, anche se da quella parte il Ferencvaros riesce a far male ai viola. Prestazione comunque convincente: in ritardo sul vantaggio di Varga. Errore decisivo in una partita in cui non si registrano altre grosse sbavature. Dà una mano anche in avantiin tremenda difficoltà per tutto il match quando viene puntato. Si fa sovrastare colpevolmente da Cissé sul raddoppio ospite. Ha qualche colpa anche sulla prima rete. Seratacciasoffre la spinta degli ungheresi a sinistra. Si fa saltare troppo facilmente sull’azione del gol ospite e davanti lo si vede molto poso. Non era al meglio, lo si è visto.altro passo rispetto al capitano viola. Pennella preciso per la testa di Barak ed è spina nel fianco costante sull’out di sinistra: galleggia in mezzo al campo tentando di mettere ordine alla manovra ma venendo spesso sovrastato dai dirimpettai ungheresi. Altra cosa rispetto ad Arthur.: è lui a far accendere la luce alla squadra grazie alle sue geometrie. Sfiora anche clamorosamente il pareggio con un bel tracciante da fuori a tempo scaduto. Imprescindibilepoca roba anche per l’ex Toro che non ha iniziato al meglio la stagione. Tende a nascondersi troppo. Ha il merito di trovare almeno la prima conclusione a rete dei viola.: trova una rete importantissima nel momento più difficile. Da lì la Fiorentina trova tutto il coraggio che le era mancato nella prima ora. La nota più lieta della serata è aver ritrovato uno dai gol pesanti come luiè sempre lui a caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà. Cerca la conclusione con insistenza e viene a prendersi il pallone nelle retrovie quando serve. Vola in cielo e serve un cioccolatino a Ikoné. Sempre più leader tecnico di questa squadra.è lui a dare velocità alla manovra gigliata nel primo tempo giocando a due tocchi. Rallenta un po’ nella ripresa, sui piedi gli capitano anche un paio di buone occasioni. Dibusz e un pizzico di sfortuna gli negano il gol.scaccia le critiche e il periodo difficile con un gol che salva la Fiorentina da una serata infernale. Determinante, per lui non è banalesolito copione. Prestazione di un’inconsistenza a tratti disarmante. Salta l’avversario sul primo controllo e si perde puntualmente quando viene raddoppiato. Viene quasi da chiedersi perché Italiano continui a concedergli tutto questo spazio.: quando le gambe si fanno pesanti per gli altri il suo dinamismo è sempre utile. Crea pericoli fin dal suo ingresso in campo: sulla sinistra il titolare deve essere luiancora non ci siamo. Sgomita in mezzo ai centrali, ma di nuovo non riesce a calciare verso la porta. Col 9 sulla schiena non può essere ammissibile.: quella vista nella prima ora è probabilmente la peggior Fiorentina della stagione. Spenta, senza idee, in difficoltà nel creare trame di gioco. Mandragora e Maxime Lopez non funzionano, Biraghi non appare in condizione. La risolve come spesso gli capita coi cambi e ritrova sia Barak che Ikoné, che lo salva da una sconfitta che sarebbe stata pesantissimaDibusz 5,5; Makreckis 6,5, Mmaee 6, Cissè 6,5, Ramirez 5,5; Ben Ramdahne 7,5 (67’ Owusu 5,5), Siger 6, Abu Fani 6,5 (67’ Basic 5,5); Marquinhos 6 (82’ Civic SV), Varga 7 (82’ Pesic 5), Zacharlassen 6 (88’ Obena SV). All. Stankovic 6,5