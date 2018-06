Firenze attende. Dopo l'udienza del 19 giugno, l'Europa League ai danni del Milan potrebbe prendere forma. Ma l'ultima decisione arriverà dal TAS di Losanna. "Se la sentenza sarà penalizzante, penseremo al ricorso", ha annunciato Fassone. Dunque, il verdetto finale potrebbe arrivare nei primi giorni di luglio, proprio quando la nuova stagione prenderà vita.



La Fiorentina, dal canto suo, conoscerebbe così il proprio destino tre settimane prima dell'eventuale preliminare e circa sette giorni prima della partenza per il ritiro di Moena. La possibilità di ritrovarsi qualche giorno prima rispetto al 4 luglio, data dell'incontro nel capoluogo toscano per le visite mediche e i primi allenamenti, non sembra prendere quota. Al momento, i viola non cambierebbero i propri programmi. Unico neo sarebbe la rinuncia alla 'Cup of Traditions", torneo organizzato a Duisburg con i padroni di casa, l'Athletic Club e il Fulham.



C'è la questione sorteggio, poi. L'Atalanta, ad oggi, scenderà in campo il 26 luglio e il 2 agosto contro una tra Banants e Sarajevo: la Fiorentina, in caso di esclusione del Milan, prenderebbe il suo posto, con gli orobici direttamente qualificati ai gironi, anche se l'UEFA si prenderebbe delle riserve prima di comunicare la decisione.