Nella giornata di ieri la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo le due settimane di vacanze concesse dopo la sfida contro il Milan, è tornata ad allenarsi all’interno del Centro Sportivo Davide Astori per preparare la ripresa del campionato e la partita casalinga contro il Monza di Berlusconi. E proprio ieri, come sottolineato dall’edizione odierna de Il Tirreno, una delle notizie più importanti arrivano in merito alle condizioni di Gaetano Castrovilli, ormai out dallo scorso Aprile.



Come celebrato anche dallo stesso centrocampista sui propri canali social, ieri Castrovilli è tornato ad allenarsi al 100% in gruppo: il numero 10 al suo rientro è stato anche celebrato dai compagni di squadra. Adesso il giocatore, assieme a Vincenzo Italiano, decideranno che fare e quale sarà il suo percorso di qui alla ripresa del campionato. E’ chiaro che al momento è impossibile fissare una data in cui potremo rivederlo in campo, anche se da tempo il giocatore ha iniziato un suo personale countdown verso il rientro, ma finalmente a Castrovilli torna il sorriso.



Il giocatore ha dimostrato di voler fortemente questo rientro, rinunciando anche alle vacanze premondiale per lavorare in modo personalizzato e farsi trovare pronto per la ripresa. La Fiorentina adesso, che ha fatto a meno di lui in questo primo spezzone di campionato, potrà contare su un’ulteriore freccia al proprio arco: che possa essere proprio Castrovilli il nuovo acquisto di gennaio?