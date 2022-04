A seguito dell’uscita del report medico riguardo le condizioni fisiche di Gaetano Castrovilli, che ha evidenziato anche la rottura del crociato anteriore e quindi determinato tempi di recupero molto lunghi, anche Dario Nardella ha voluto manifestare tutta la vicinanza, sua e della città, al numero 10 della Fiorentina. Questo il messaggio pubblicato dal sindaco di Firenze tramite il proprio account Instagram:



“Caro Gaetano, tutta Firenze è con te. In bocca al lupo, aspettiamo con ansia il giorno in cui ti riprenderai e tornerai in campo più forte che mai. Ti abbracciamo e ti vogliamo bene. Forza Gaetano!”



Il centrocampista viola ha subito risposto, ripostando la storia pubblicata dal primo cittadino di Firenze, ringraziando tutti per il supporto ricevuto nelle ultime ore: “Grazie sindaco e grazie a tutta la città. Tornerò presto!”