La Fiorentina è ormai certa di aver messo le mani su Mimmo Criscito, tanto da averne fissato l'orario per le visite mediche.



In mattinata l'ormai ex capitano del Genoa si recherà nel capoluogo toscano per espletare le formalità cliniche e successivamente legarsi alla società viola. Ad attenderlo ci sarebbe un contratto da un anno e mezzo.



Il suo trasferimento in riva all'Arno, senza dubbio uno dei più clamorosi nella storia ultrasecolare del Grifone, potrebbe tuttavia non essere definitivo. A quanto pare Genoa e Fiorentina si sarebbero infatti accordate per un prestito di 18 mesi, al termine del quale il difensore potrebbe tornare a vestire la maglia rossoblù avendo ancora due anni residui di contratto.