Federico Chiesa e la Fiorentina sono pronte a rinnovare il loro legame. Secondo la Gazzetta dello Sport il club viola ha fissato a metà marzo la data per l'incontro con il suo agente per il prolungamento con aumento di ingaggio del suo contratto. Juventus e Inter restano interessate, ma servirà l'ok di Commisso per la cessione a fine stagione.