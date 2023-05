L'ex attaccante Francesco Flachi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha detto la sua sugli attaccanti della Fiorentina: "Non è un caso che stiano facendo fatica. Non si può sperare che Cabral segni tutte le domeniche. Forse i problemi sono più con Kouamé e con Jovic, che mi pare si siano un po' persi. Sarà importantissimo l'approccio con il Basilea, e servirà equilibrio. I giocatori per metterli in difficoltà ci sono, non c'è fretta, perché per i supplementari basta un solo gol . Castrovilli? Se giocasse Bonaventura dal 1' sarebbe difficile metterli dentro entrambi, concederesti molti spazi al Basilea, credo vada inserito a gara in corso se dovessero esserci difficoltà nello sbloccarla"