Il dirigente di lungo corso Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato di Fiorentina e non solo: "Se non fosse stato per la battuta d'arresto contro il Basilea avrei giudicato la stagione dei viola in grande ascesa. La Fiorentina ha conseguito fin qui dei grandi risultati al netto anche di alcune assenze che ha avuto. Nico Gonzalez? "Lo conosco bene e so che a Firenze ancora non ha dato tutto quello che può far vedere. Lo stesso discorso vale per Ikoné, che è sempre bravo a fare il primo tocco ma poi si spegne. Un po' come la macchina: uno sente il rumore del motore ma magari hai la marcia in folle."



I RAPPORTI CON MOU - Splendidi. Come quelli di dieci anni fa. Ovvero inesistenti. Io a suo tempo espressi un mio parere che anche oggi difendo. Io alla Fiorentina? Ho sfiorato la Fiorentina due volte in passato... ma allora la vecchia dirigenza mi ritenne troppo accentratore e si impaurì. Oggi c'è però Daniele Pradè che sta facendo un ottimo lavoro. Quaranta milioni per Amrabat? Ma magari... volesse Iddio. Glielo impacchetterei io per i viola. Sarebbe un'offerta irrinunciabile. Se domani mattina dovesse avere una buona offerta, è bene che la Fiorentina la prenda in considerazione. Sarebbe un elemento sicuramente sostituibile