Il preferito per la panchina viola sembra Paulo Fonseca. Come scrive La Nazione, lui ha cortesemente fatto spallucce su di una nuova possibile avventura in serie A: "Vedremo nella prossima settimana che può succedere. Fiorentina? Non posso dire niente in questo momento". Dichiarazioni che possono essere interpretate in più versioni, ma è chiaro che più di qualcosa c'è. Pare però che prima il portoghese debba trovare un accordo sulla chiusura del contratto con la Roma, che prevedeva una opzione per il terzo anno che il club capitolino non ha esercitato con l’ingaggio di Mourinho. Questione che non sembrerebbe di difficile accordo tra le parti.