I tifosi della Fiorentina continuano a far sentire la propria vicinanza in questo momento straordinario per la squadra. Anche per il match contro lo Spezia in programma sabato alle 14:30, il Franchi si prepara a colorarsi di viola. Secondo La Nazione, saranno oltre 32mila i tifosi presenti nonostante il weekend pasquale. E la Fiorentina sta ricorrendo anche a diverse iniziative per promuovere la partita coi bianchi."Ieri la Fiorentina si è adoperata su più fronti per convincere gli indecisi a recarsi al Franchi per sostenere la squadra di Italiano. Consueto slogan social («Insieme siamo più forti«) ed appelli anche da parte dei calciatori: Cabral, Gonzalez, Dodo e Quarta hanno chiamato tutti a raccolta. Stessa cosa che ha fatto Joe Barone, che ieri mattina in prima persona si è recato nelle vie del centro per parlare e convincere tifosi e turisti a recarsi domani al Franchi".Vigilia per la Fiorentina che domani affronterà lo Spezia in campionato. Una gara non di primissima fascia ma, come spesso è accaduto in stagione, attrarrà comunque un gran numero di tifosi allo stadio Franchi. Sono infatti attesi "oltre 32mila tifosi. Ma alla fine saranno di più nonostante il weekend pasquale. Ieri la Fiorentina si è adoperata su più fronti per convincere gli indecisi a recarsi al Franchi per sostenere la squadra di Italiano. Consueto slogan social («Insieme siamo più forti«) ed appelli anche da parte dei calciatori: Cabral, Gonzalez, Dodo e Quarta hanno chiamato tutti a raccolta. Stessa cosa che ha fatto Joe Barone, che ieri mattina in prima persona si è recato nelle vie del centro per parlare e convincere tifosi e turisti a recarsi domani al Franchi". Questo quanto scrive stamani La Nazione.