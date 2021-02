Il Corriere Fiorentino tiene a precisare come prima di ripartire per gli States Rocco Commisso abbia chiesto al gruppo di conquistare tre vittorie nei match cruciali con Sampdoria, Spezia e Udinese. Inoltre - si legge - c'è in ballo il futuro di Cesare Prandelli, tema che però il tecnico riesce ogni settimana ad affrontare con grande serenità.