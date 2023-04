L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha detto la sua sulla partita che i viola hanno perso a Monza: "La viola non ha sottovalutato l'impegno perché nella prima fase ha controllato il match in tutto e per tutto, il Monza era molto intimorito. L'impressione è che Italiano pensasse che la pratica fosse bella che chiusa cullo 0 a 2. Rete del pari? È sempre la solita, e non è colpa del portiere, quel pallone non può rimbalzare, lì la colpa è del difensore (Martinez Quarta, ndr), il pallone rimbalza a metà campo e il portiere non può essere in vantaggio"