L'ex difensore Alessandro Gamberini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze parlando così: "Sono contento per lo scudetto del Napoli: ci ho passato solo una stagione, ma nelle amichevoli di agosto si percepiva un calore pazzesco, non immagino cosa possa succedere nei prossimi giorni. Potevamo fare come gli azzurri a Firenze? Probabilmente sì, ma il gap con le grandi era più ampio, servivano fior di investimenti, non si poteva fare. Abbiamo fatto il massimo. Coppa Italia? La Fiorentina ha dimostrato di saper imporsi contro le grandi, magari l'Inter ci arriverà in fase calante. Per me partono alla pari, la motivazione viola è alle stelle. Il difensore che si alza in mediana mi piace tantissimo, anche se una strategia del genere richiede un giocatore dalle caratteristiche specifiche e molto tempo per lavorarci. E' un'arma in più per Italiano, che ci sta lavorando molto bene e sta dimostrando di sapersi evolvere"