Salernitana-Fiorentina è una delle prime gare che apriranno la 33º giornata di campionato, la partita in programma mercoledì 3 alle 18 sarà visibile in streaming su Dazn.



Le probabili formazioni



Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All.: Paulo Sousa.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Sottil; Cabral. All.: Italiano.