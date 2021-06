Su La Nazione si parla di Nikola Milenkovic. Il futuro del difensore, in scadenza nel 2022, non è ancora stato scritto: cessione eccellente o conferma di spessore. Gattuso vuole parlare direttamente con lui per capire se esistono margini di manovra per farlo restare ancora alla Fiorentina, altrimenti darà il via libera al mercato e quindi all'addio.