Nelle ultime ore il tecnico del Valencia Gennaro Gattuso, durante un’intervista per SkySport, è tornato a parlare di quanto avvenuto la scorsa estate: dalla firma con la Fiorentina di Rocco Commisso all’addio di poche settimane più tardi. Questo un estratto delle sue parole:



“Tutti pensano che ho lasciato la Fiorentina perché avevo un accordo con il Tottenham. Non è vero. L’offerta dei londinesi è arrivata solamente dopo. E non sono andato a lavorare al Tottenham per delle cose non vere e ho pagato per questo. Al Valencia stava per succedere la stessa cosa ma fortunatamente i dirigenti non ci sono cascati e mi hanno supportato. Sono state dette cose non vere su di me che mi hanno fatto stare male. Ma ho lasciato passare. I social possono distruggere una persona“.