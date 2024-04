Con i due posticipi del lunedì, si chiude laIl primo èmatch che si giocherà allo stadio Franchi di FirenzeAttesa dal ritorno dei quarti di finale di Conference League col, la Viola si rituffa in campionato per migliorare una classifica che ora si è fatta mediocre. Di fronte il Grifone guidato da, tra i papabili per prendere il posto ditra qualche mese. Nei padroni di casa assente, per i liguri parte dalla panchina. La Fiorentina ha perso solo uno degli ultimi 12 match di Serie A contro il Genoa.

Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Duncan; Ikonè, Beltran, Sottil; Belotti.ItalianoMartinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Messias, Martin; Gudmundsson, Ekuban.. Gilardino