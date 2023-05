L'ex centrocampista ed oggi opinionista Emanuele Giaccherini è intervenuto a Radio Crc dove ha parlato di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina in orbita Napoli: "Potrebbe essere la chiave di volta poiché il suo modulo di riferimento, il 4-3-3, sarebbe perfetto per il Napoli. E poi i calciatori azzurri, per caratteristiche, si troverebbero benissimo con il suo credo tattico. La Fiorentina di Italiano gioca un gran calcio e lo abbiamo visto anche in finale di Coppa Italia. Se non arrivasse Luis Enrique, fossi nel Napoli punterei su Italiano"