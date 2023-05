L'ex difensore Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Firenze dove ha parlato della finale di Coppa Italia e non solo: "Finale di Coppa? Alla Fiorentina non si può rimproverare grandi cose, ha fatto una grande partita. L'unica cosa che mi sento di dire è che considerando le caratteristiche tecnico-tattiche dei difensori viola, tenere la difesa troppo alta è esagerato, soprattutto quando sei in occasione di vantaggio. L'Inter ha avuto solo occasioni in contropiede. Arretrando di 10 metri avresti tolto spazio e tempo agli avversari."