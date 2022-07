Alla vigilia del suo 40esimo compleanno l’ex centravanti di Fiorentina e Milan Alberto Gilardino ha raccontato alcuni momenti della sua carriera in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport: l’ex bomber viola ha parlato anche della sua esperienza a Firenze e del legame con Cesare Prandelli. Questo un estratto:



“A Milano ho vissuto due anni ottimi il terzo meno: andai via perché ho sempre cercato di essere al centro del progetto. La concorrenza non era un problema, ma avevo bisogno di una squadra che esaltasse le mie caratteristiche. E a Firenze trovai un ambiente straordinario. Il compagno con cui sono stato meglio? Morfeo al Parma: mi capiva al volo. Ma poi anche Kakà, Mutu, Jovetic e Vazquez”



Il Gila ha poi parlato di allenatori, tirando in ballo anche l’ex viola Cesare Prandelli: “Difficile scegliere l’allenatore con cui ho legato di più. Ho avuto la fortuna di averne tanti e bravi: Prandelli, Ancelotti, Lippi, Gasperini, Pioli e Mihajlovic. Il gol da incorniciare? Ad Anfield con la Fiorentina e a San Siro contro il Manchester United: notti di Champions. Come Mai Prandelli non mi convocò al mondiale 2014? Fu scelta tecnica: la presi male perché meritavo di essere convocato. Adesso da allenatore capisco che le valutazioni comprendono tantissimi aspetti”.