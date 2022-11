Questa mattina è tornato a parlare l’agente di mercato Mario Giuffredi, che rappresenta anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Il procuratore ha parlato della squadra di Vincenzo Italiano e del futuro del suo assistito. Queste le sue dichiarazioni:



"Durante il mercato è stato sbagliato qualcosa, ma se riesci ad ottenere sei punti nelle prossime partite le cose possono cambiare. Poi ci sarà l'occasione di arrivare più tranquilli alla sosta e migliorare la squadra, di modo da proseguire il progetto dello scorso anno. Il mercato potrà dare una grossa mano. Il contratto di Biraghi? Stavamo discutendo del rinnovo, poi ci siamo fermati per via dei risultati. Abbiamo deciso di agire così per una questione di rispetto, quindi ne riparleremo durante la sosta: sia per quanto riguarda lui che per Di Lorenzo del Napoli"".



Ha infine parlato anche di due altri profili gestiti dalla sua agenzia, Youssef Maleh e Fabiano Parisi: “Youssef sta giocando poco alla Fiorentina, ma è un calciatore in cui ho grande aspettative e fiducia. Aspetteremo la fine del 13 novembre e poi tireremo le somme e decideremo se proseguire con la Fiorentina oppure se sarà meglio dimostrare il proprio valore altrove. Parisi? È tra i terzini più importanti del campionato. E ci aspettiamo che venga convocato in Nazionale già quest’anno, per poi fare il salto di qualità nella prossima stagione".