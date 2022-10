A poche ore dalla sfida di questa sera contro la Fiorentina, l’attaccante degli Hearts of Midlothian Stephen Humphrys ha voluto caricare i suoi in vista della delicata partita del Franchi. Queste le sue parole ad Edimburg Evening:



“Qualche anno fa, il Leicester ha vinto la Premier League grazie alla fiducia che avevano acquisito e credendo in loro stessi. Non c’è ragione per non credere che possiamo battere chiunque. Non sono intimidito dalla Fiorentina, dal Basaksehir o giocatori che hanno giocato in Premier League, Coppa del Mondo e simili. Se giochi bene e gli avversari hanno una giornata negativa, chi lo sa? Basta giocarsela”.