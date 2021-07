Il Corriere Fiorentino assicura che la Fiorentina cercherà di stabilizzarsi nella parte sinistra della classifica, senza fare troppi proclami ma senza lottare di nuovo per non retrocedere. Lo farà attraverso il bel gioco che Italiano ha mostrato allo Spezia, per il quale, dal mercato, servono ancora un regista, un esterno e almeno un difensore, in attesa di capire cosa faranno Milenkovic e Pezzella. Per il ruolo di playmaker le piste più calde portano ai nomi di Sensi e dello svincolato Matteo Ricci.



Sul fronte cessioni, invece, tutto è aperto: da Lirola a Duncan, da Callejon allo stesso Dragowski, che non sembra intoccabile. L'unico perno sul quale far ruotare il mondo gigliato sembra essere Dusan Vlahovic.