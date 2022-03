La Fiorentina lo ha acquistato ad inizio Luglio 2021 per circa 27 milioni per dare una scossa dopo l’addio di Gennaro Gattuso. Al suo arrivo a Firenze Vincenzo Italiano è stato chiaro sin da subito: la squadra, per le idee di gioco del suo allenatore, ha bisogno di esterni offensivi di spessore. Per questi motivi Nico Gonzalez ha iniziato la sa prima stagione in Serie A sotto gli occhi di tutti, e non solo di Firenze e dei fiorentini: l’esterno argentino, reduce dalla vittoria in Copa America con la sua Argentina, è risultato sin da subito uno dei talenti più cristallini del campionato. Nonostante la scarsa vena realizzativa, sono infatti soltanto due le reti messe assegno finora dal sudamericano in campionato, il numero 22 viola sta dimostrando quanto sia determinante per la Fiorentina.



Dopo la vittoria di ieri contro il Bologna, in cui Gonzalez è stato il vero e proprio ago della bilancia, l’edizione odierna de La Repubblica ha snocciolato sottolineato la sua importanza nello scacchiere gigliato. La sua prestazione con i rossoblu, in cui è stato una spina nel fianco della difesa ospite, ha messo in discesa la partita per i viola: merito suo il primo dei due gialli a Bonifazi, decine le punizioni pericolose conquistate nei 90 minuti. E c’è altro: l’attaccantesudamericano si trova in terza posizione nella classifica di chi subisce più falli in A (63) dietro a Berardi e Joao Pedro. I due lo precedono di poco, ma ad esempio nel confronto con l'attaccante del Sassuolo ha giocato molto meno. Questo dato fa emergere quanto Nico Gonzalez sia a tutti gli effetti tra i più pericolosi ed imprevedibili dell’intera Serie A, nonostante i numeri in fase realizzativa lascino a desiderare. Poco male per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che adesso può contare su un’arma in più per la rincorsa ad una qualificazione europea.